Лига наций

Украинский хавбек высказался о поражении от сборной Польши в контрольном поединке.

Сборная Украины потерпела поражение в товарищеском поединке с командой Польши, который прошел в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Полузащитник "желто-синих" Александр Зинченко прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"По содержанию игры мы были как минимум не хуже. Конечно, я отдаю уважение сборной Польши. Все-таки у них очень много квалифицированных футболистов, которые играют в Европе".

"Но сегодня я думаю, что мы были ближе к победе. Хоть мы и проиграли 2:0, но это футбол. Это хорошо, что мы создаем моменты, но главное в футболе — это голы. Нам нужно работать над реализацией", — заявил Зинченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Польша — Украина вы можете на Football.ua.