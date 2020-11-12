Лига наций

Футболист травмировался в спарринге.

Полузащитник сборной Германии и Боруссии М Йонас Хофманн не сможет помочь "бундестим" в матче против Украины в Лиге наций.

По информации издания Sport1, футболист получил травму бедра в товарищеском поединке против сборной Чехии (1:0).

"К сожалению, его травма выглядит не очень хорошо. Нам нужно ждать. Каждая поездка на игру сборной Германии — опасна. С одной стороны, мы гордимся, с другой — трепещем и надеемся, что все будет хорошо", — сказал спортивный директор Боруссии М Макс Эберл.

Также Йоахим Лев не сможет рассчитывать на Хоффмана в игре против Испании.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Германия — Украина.