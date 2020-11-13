Лига наций

Представители сборной Англии подвели итог контрольному поединку, а также поделились ожиданиями от матчей ближайшего будущего.

Накануне, в рамках товарищеского поединка национальная сборная Англии принимала на поле стадиона Уэмбли Ирландию, одержав уверенную победу со счетом 3:0.

Англия — Ирландия 3:0 Видео голов и обзор матча

В послематчевом интервью наставник сборной "трех львов" Гарет Саутгейт уделил отдельное внимание одному из наиболее ярких игроков на футбольном поле в этот вечер — Джеку Грилишу. "Джек был очень хорош, — приводит слова главного тренера BBC, — он действительно в хорошей форме, и он играет в тех зонах, которых мы хотим, чтобы он играл, не заходя слишком глубоко и не влияя на игру в последней трети. Определенные взаимодействия слева с партнерами с его стороны было действительно восхитительными".

Сам же футболист Астон Виллы выразил благодарность главному тренеру за предоставленный шанс: "Я хочу играть как можно больше. Все, что мне нужно сделать, — это попытаться произвести на тренера максимальное впечатление. Мне тут нравится. Что может нравится в игре за свою страну? Я продолжу играть с надеждой на успех. Я хочу участвовать в ближайших официальных играх за свою страну, и, надеюсь, я смогу это сделать. С тех пор, как я приехал сюда, менеджер уделял много внимания мне, разговаривал со мной и говорил мне, что он от меня хочет".

Объединяло комментарии футболиста и наставника также радость по поводу успеха шотландской сборной, с которой им теперь предстоит сразить в рамках квартета D на чемпионате Европы-2020 в матче, который запланирован к проведению на Уэмбли: "Какая будет игра! Это серьезно усложнит нашу подготовку к Евро, — высказал предположение наставник Англии, — Надеюсь, это будет фантастический поединок при полных трибунах.

Я рад за Шотландию. Особенно рад за Стива Кларка. Он отличный парень и проделал огромную работу. У них есть команда, которая быстро пополняется большим количеством игроков, проявивших себя за последние два или три года. Такие, как Джон Макгинн, Скотт Мактоминей, Киран Тирни, Эндрю Робертсон".

Грилиш был также рад, что Шотландия прошла отбор на Евро-2020: "Я на седьмом небе от счастья. Это замечательно для всех участников, особенно если мы сможем заполнить трибуны Уэмбли к тому времени. Верю, что это будет невероятный день. Один из моих хороших друзей Джон МакГинн (также, игрок Астон Виллы — ред.) сыграет на чемпионате Европы, так что я тоже за него рад".

В ближайшее время сборную Англии будут ожидать гостевой матч против Бельгии (15 ноября) и домашняя игра с Исландией (18 ноября), которые пройдут в рамках заключительных туров группового этапа Лиги наций УЕФА.