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Англия без труда разобралась с Ирландией

Контрольный поединок между представителями Британских островов своим медленных ходов подтвердил опасения о "ненужности" подобных мероприятий (3:0).

Англия — Ирландия, Getty Images

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Англия — Ирландия 3:0

Голы: Г. Магуайр, 18, Санчо, 31, Калверт-Льюин, 56 (пен.).



Англия: Поуп (Дин Хендерсон, 46) — Кин, Г. Магуайр, Мингс (Мэйтланд-Найлз, 62) — Джеймс, Маунт (Беллингэм, 73), Уинкс, Сака — Санчо, Калверт-Льюин (Абрахам, 63), Грилиш (Фоден, 61).



Ирландия: Рандольф — Доэрти, Даффи, Иган (О'Ши, 14), Кристи (Лонг, 61) — Хендрик, Хурихэйн (Моламби, 70), Браун — Хорган (Брэди, 61), Айда (Кертис, 70), О'Довда (Макклин, 60).

