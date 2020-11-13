Лига наций

Футболист — о поединке Лиги наций.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал свой комментарий перед матчем Лиги наций против Германии.

"Считаю, что в матче с Польшей все игроки выкладывались по максимуму. Мы показали неплохую игру, но результата, к сожалению, не достигли. Думаю, что мы проведем работу над ошибками и в следующих поединках будем действовать лучше. Моя задача — забивать голы, но мы играем против сильных команд. Надо работать, и голы придут. Думаю, что матч с поляками придаст нам опыта. Такие игры помогают лучше подготовиться к официальным встречам. Рад, что есть такая возможность — играть против сильных сборных".

"Каждый поединок за национальную команду — это плюс, это престиж, и каждый выкладывается, чтобы в такое сложное время порадовать болельщиков. Германия? Будем ставить максимальные задачи. В составе немцев немало звезд мирового футбола из топ-клубов, но мы не боимся и будем стараться показать свой максимум. Игра будет проходить в Германии, без болельщиков соперника, поэтому нам будет немного легче", — цитирует Яремчука УАФ.

Отметим, что матч Германия — Украина состоится 14-го ноября, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.