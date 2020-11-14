Лига наций

Предлагаем вам анонс поединка Лиги наций.

Швейцария сразится с Испанией в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций.

Швейцария — Испания

Суббота, 14 ноября. Сейнт Якоб-Парк, Базель. Главный арбитр встречи — Уильям Коллум (Шотландия).

Во втором поединке группы, в которой играет сборной Украины, Испания постарается подтвердить свои притязания на первую позицию квартета. Испанцы лидируют в группе с семью набранными баллами, но должны опасаться преследования от сборной Германии и Украины, которые имеют в своем распоряжении на балл меньше.

В прошлом туре Лиги наций сборная Испании гостила у сборной Украины, которая переживала серьезные проблемы из-за вспышки коронавиурса, но умудрилась потерпеть минимальное поражение, хотя могла уверенно возглавить турнирную таблицу.

Сборная Швейцарии, в свою очередь, остается главным аутсайдером квартета, но может попытаться уйти с последнего места в группе — для этого нужно побеждать Испанию и Украину. Несколько дней назад швейцарцы провели товарищеский поединок против сборной Бельгии и уступили со счетом 1:2.

Предыдущий матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу команды Луиса Энрике — единственный гол в той игре забил Ойярсабаль. Большой проблемой для испанцев может стать отсутствие Ансу Фати, который в столь юном возрасте сумел стать лидером своей национальной команды. Ожидаем, что Испания все-таки наберет три очка.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Лотомба, Кобел, Шер — Гайя, Фати, Навас