Лига наций

Хавбек высказался о вспышке коронавируса в сборной.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию с распространение коронавируса в составе команды накануне матча против Германии в Лиге наций.

"Жалко и обидно, что столкнулись с такой ситуацией. Сейчас к этому всему надо более тщательно относиться. Многие ребята из Шахтера уже переболели. Мы столкнулись с неприятной ситуацией.

Потренируемся, посмотрим, как будет перед поединком. Мы готовимся к матчу, должна быть очень ответственная игра", — сказал Малиновский в эфире Футбол NEWS.

Ранее стали известны имена четырех футболистов национальной сборной, у которых обнаружили положительные тесты на коронавирус.