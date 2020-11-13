Футболисты сдали положительные тесты.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ, УАФ
13 ноября 2020, 20:16
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчем с Германией сообщил о четырех положительных тестах у футболистов национальной команды, и один — у члена делегации.
Официальный сайт УАФ сообщил, что в список зараженных вошли: Андрея Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук. Также тест менеджера сборной Вадима Комардина оказался положительным.
Таким образом, эти игроки останутся на самоизоляции в своих номерах. Остальные футболисты отправились на предматчевую тренировку, которая началась с опозданием в 15 минут. 14-го ноября вся делегация сборной Украины сдаст повторный ПЛР-тест.