Лига наций

Футболисты сдали положительные тесты.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчем с Германией сообщил о четырех положительных тестах у футболистов национальной команды, и один — у члена делегации.

Официальный сайт УАФ сообщил, что в список зараженных вошли: Андрея Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук. Также тест менеджера сборной Вадима Комардина оказался положительным.

Таким образом, эти игроки останутся на самоизоляции в своих номерах. Остальные футболисты отправились на предматчевую тренировку, которая началась с опозданием в 15 минут. 14-го ноября вся делегация сборной Украины сдаст повторный ПЛР-тест.