Менеджер сборной — о ситуации с коронавирусом в команде.
Андрей Шевченко, фото УАФ
14 ноября 2020, 08:55
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий о результатах положительных тестов на коронавирус у некоторых игроков.
"Мы не ждали этой новости, неприятный звоночек после стольких негативных тестов. Но мы понимаем, что такова ситуация в мире. Ждем решение по матчу. Мы уже сталкивались с такой ситуацией во Францией. Команда будет тренироваться. Сделаем все, чтобы обезопасить футболистов и себя, подготовиться к этому матчу.
Поговорил с ребятами по телефону, попросил, чтобы они остались в гостинице и были спокойны. Мы провели тренировку. Вечером проведем небольшое совещание", — сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол.
Ранее о ситуации со вспышкой коронавируса в стане сборной высказался полузащитник Руслан Малиновский.