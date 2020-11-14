Лига наций

Менеджер сборной — о ситуации с коронавирусом в команде.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал свой комментарий о результатах положительных тестов на коронавирус у некоторых игроков.

"Мы не ждали этой новости, неприятный звоночек после стольких негативных тестов. Но мы понимаем, что такова ситуация в мире. Ждем решение по матчу. Мы уже сталкивались с такой ситуацией во Францией. Команда будет тренироваться. Сделаем все, чтобы обезопасить футболистов и себя, подготовиться к этому матчу.

Поговорил с ребятами по телефону, попросил, чтобы они остались в гостинице и были спокойны. Мы провели тренировку. Вечером проведем небольшое совещание", — сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол.

Ранее о ситуации со вспышкой коронавируса в стане сборной высказался полузащитник Руслан Малиновский.