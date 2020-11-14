Лига наций

Защитник поделился эмоциями после новости о коронавирусе в сборной.

Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко рассказал о реакции команды на информацию о том, что у четырех футболистов обнаружен коронавирус.

"Все были немного в панике. Никто не знал кто, как, жалко ребят. Они нам помогли бы, конечно же. Но надо выбираться из этой ситуации и играть", — цитирует игрока сайт телеканала Футбол.

Известно, что из-за вспышки коронавируса в стане сборной власти Германии поставили под сомнение проведение матча Лиги наций в Лейпциге.

Ранее о ситуации внутри команды поведал главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.