Лига наций

Стал известен список игроков, которые смогут сыграть в поединке Лиги наций УЕФА.

Сборная Украины перед матчем с Германией, фото УАФ

Сборная Украины перед матчем с Германией, фото УАФ

Сборная Украины в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА будет противостоять сборной Германии. Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче.

Из уцелевших от заражения коронавирусом COVID-19 футболистов, в заявку на сегодняшнюю игру с немцами не попал только голкипер Дмитрий Резник.

Заявка сборной Украины по номерам:

1. Юрий Панькив

2. Эдуард Соболь

3. Илья Забарный

4. Сергей Кривцов

5. Евгений Чеберко

6. Тарас Степаненко

8. Руслан Малиновский

9. Роман Яремчук

10. Жуниор Мораес

11. Марлос

12. Андрей Пятов

14. Игорь Харатин

15. Ефим Конопля

17. Александр Зинченко

18. Евгений Макаренко

19. Александр Зубков

20. Валерий Бондарь

21. Богдан Михайличенко

22. Николай Матвиенко

23. Андрей Лунин.