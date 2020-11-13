Лига наций

Перед матчем против Германии пришли положительные тесты.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед игрой против Германии в Лиге наций заявил о пяти положительных теста на коронавирус в таборе команды, четыре из которых — у футболистов.

"На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения".

"Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты завтра. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг — 4 игрока и 1 представитель группы", — сказал Шевченко на пресс-конференции.

Отметим, что матч Германия — Украина должен состяться 14-го ноября, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.