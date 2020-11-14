Лига наций

Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от предстоящего матча против Португалии.

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сборная Франции проведет гостевой поединок против Португалии. Накануне игры наставник "Les Bleus" Дидье Дешам провел предматчевую пресс-конференцию, на которой кратко поделился впечатлениями от неудачи в матче с Финляндией, а также рассказал о собственных ожиданиях от битвы с "европейскими бразильцами".

Ноябрьскую часть международных поединков действующие чемпионы мира начали с неожиданного поражения в товарищеской игре против Финляндии (0:2). Однако этот результат, по всей видимости, не особо задел наставника французов: "Нет, я не расстроен. Меня просто не устраивает результат", — холодно ответил Дешам на вопрос журналиста.

Нападающий Килиан Мбаппе пропускал контрольный поединок, однако может появиться в стартовом составе в предстоящей игре. Во всяком случае, главный тренер отбрасывать этот вариант не стал: "Первую часть вечернего сеанса тренировок он проведет отдельно, потому что у него специальный набор упражнений. Затем, я посмотрю на его показатели. Окончательное решение мы примем утром во время разговора с самим игроком".

Чуть ли наибольшей критике в матче против Финляндии была подвержена игра полузащитника Поля Погба, однако Дешам принял часть удара на себя: "Он не в лучшей форме. Я, очевидно, знал это. Игра против Финляндии должна была дать ему импульс. После такого матча сложно вспомнить позитив. Поль не в лучшем состоянии, как и все игроки, у которых ситуация в клубе не является позитивной. Помимо спортивного аспекта, он поражен психологически, но я знаю его достаточно хорошо. Такие игроки обладают серьезными футбольными знаниями, навыками, и преисполнены гордости играть в главной команде страны".

Относительно предстоящего соперника наставник французов не стал сдерживать лестных слов: "Португалия — одна из очень хороших команд с прекрасной организацией. Она способна хорошо защищаться и атаковать. Она часто играет по схожей схеме с высококлассными нападающими впереди. Это полноценная команда. Она не зря является чемпионом Европы. Да, это одна из лучших сборных на данный момент".

Кроме Мбаппе, кадровыми потерями для Дешама могут стать Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес и Преснель Кимпембе, но даже без их участия ростер Франции в предстоящей игре будет достаточно хорошо собран: "Я стараюсь адаптироваться ко всем ситуациям. У этих игроков были разные небольшие повреждения, поэтому потребовалось время на адаптацию. Все три игрока не играли в течении трех последних недель. Очевидно, что есть смысл поберечь их здоровье, но ключевыми все равно останутся ощущения самих футболистов".