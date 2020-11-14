Лига наций

Стал известен список игроков, которые смогут сыграть в поединке Лиги наций УЕФА.

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сборная Германии будет в Лейпциге противостоять национальной команде Украины. Наставник "Бундестим" Йоахим Лев окончательно определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче.

В отличии от сборной Украины, немцы не понесли новых потерь накануне матча в Лейпциге.

Заявка сборной Украины по номерам:

1. Мануэль Нойер

2. Робин Кох

3. Феликс Удуокаи

4. Маттиас Гинтер

5. Джонатан Та

6. Флориан Нойхаус

7. Надим Амири

9. Тимо Вернер

10. Юлиан Брандт

11. Лука Вальдшмидт

12. Бернд Лено

13. Филипп Макс

14. Бенжамин Хенрикс

15. Никлас Зюле

16. Антонио Рюдигер

17. Никлас Штарк

18. Леон Горецка

19. Лерой Сане

20. Серж Гнабри

21. Илкай Гюндоган

22. Кевин Трапп

23. Махмут Дауд.

Напомним, сборная Германии проведет домашнюю игру с Украиной в Лейпциге 14 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка Вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.