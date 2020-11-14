Лига наций

Представляем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги наций, который обсуживала женская бригада арбитров из Украины.

Поединок пятого тура Лиги наций дивизиона D между сборными Сан-Марино и Гибралтара, который завершился в нулевую ничью, обсуживала украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей помогали Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, а обязанности четвертого арбитра выполняла Анастасия Романюк.

Этот матч стал историческим, поскольку впервые в истории мирового футбола впервые на поединке мужских национальных сборных работала судейская бригада, состоящая только из женщин. Голов мы не увидели, однако в начале второго тайме Монзуль показала прямую красную карточку капитану Сан-Марино.

Смотрите обзор матча Сан-Марино — Гибралтар: