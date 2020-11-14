Лига наций

Поединок против Швейцарии стал 177-м для защитника в футболке сборной Испании.

Центральный защитник мадридского Реала Серхио Рамос вышел в стартовом составе сборной Испании в поединке пятого тура элитного дивизиона Лиги наций против команды Швейцарии.

Для 34-летнего испанца этот матч стал 177-м в футболке Фурии Рохи, что позволило ему превзойти достижение Джанлуиджи Буффона по наибольшему количеству проведенных поединков за европейскую национальную сборную.

Ранее опытнейший голкипер являлся рекордсменом Европы по данном показателю, имея в своем активе 176 матчей за сборную Италии, но теперь этот рекорд принадлежит Серхио Рамосу.

Впрочем, испанскому центрбеку осталось совсем немного и до мирового рекорда (184 матча), принадлежащего бывшему полузащитнику сборной Египта Ахмаду Хасану.