Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
В поединке пятого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Швеции принимала на своем поле Хорватию и добилась победы со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча:
Швеция - Хорватия 2:1
Голы: Кулусевски, 36, Даниэльссон, 45+2 - Даниэльссон, 81 (АГ).
Швеция: Ольсен, Люстиг, Бенгтссон, Даниэльссон, Линделеф, Экдаль, Ларссон, Кулусевски (Классон, 74), Ольссон, Форсберг, Берг.
Хорватия: Ливакович, Уремович (Юранович, 41), Чалета-Цар, Понграчич (Мельняк, 77), Баришич, Брекало (Петкович, 77), Ковачич (Рог, 77), Влашич, Модрич, Перишич, Будимир (Пашалич, 63).
Предупреждения: Чалета-Цар, Брекало, Экдаль.