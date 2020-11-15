Лига наций

Наставник сборной Испании подвел итоги спасенного его командой матча против Швейцарии.

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА соперники сборной Украины по квартету 4 дивизиона А встречались между собой на Санкт-Якоб Парк в Базеле. Несмотря преимущество в счете со стороны хозяев по ходу всей игры, "красной фурии" таки удалось дожать оппонентов и добиться тем самым хотя бы ничейного исхода (1:1). При этом, капитан Испании Серхио Рамос не смог реализовать сразу два пенальти во втором тайме.

Швейцария — Испания 1:1 Видео голов и обзор матча

Наставник испанской сборной Луис Энрике, несмотря на персональные неудачи лидера обороны в данном поединке, не думает, что это сможет повлиять на психологию футболиста в дальнейшем. Слова главного тренера после игры приводит испанское издание Marca.

"Было бы несправедливо критиковать Серхио Рамоса сейчас. Если бы было три, четыре или сколько угодно пенальти, он реализовал бы их все. У нас есть список бьющих, и Рамос в нем первый. Он будет бить их, пока присутствует на поле. Он забил 25 "точек" подряд, поэтому мы не собираемся его сейчас критиковать", — отмел возможную критику главный тренер сборной Испании.

Ворота "фурии роха" в этом поединке защищал Унаи Симон, а Давид де Хеа и Кепа Аррисабалага при этом остались на скамейке запасных. Луис Энрике не видит никакой проблемы в подобной ротации: "У меня трое вратарей. Может, даже четыре или пять. Я им всем доверяю".

В целом, главный тренер сборной Испании не был расстроен относительно очередной потери очков его командой: "Я доволен тем, что видел. Мы заслужили победу, мне кажется, это очевидно. Я доволен увиденным. Я бы отправился на край света с этой командой", — подвел итог матчу против Швейцарии наставник.

Сборная Испании завершит групповой раунд Лиги наций УЕФА домашним поединком против Германии, который состоится во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.