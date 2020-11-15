Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Испании избежала поражения от Швейцарии, несмотря на два нереализованные пенальти Серхио Рамоса в поединке пятого тура группового этапа Лиги наций.
Подопечные Энрике смогли восстановить паритет лишь под занавес встречи.
Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:
Швейцария — Испания 1:1
Голы: Фройлер, 26 — Жерар Морено, 89
Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Шакири (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагич, 84), Эмболо (Мехмеди, 90).
Испания: Унаи Симон, Сержи Роберто, Пау Торрес, Регилон, Рамос, Фабиан Руис (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Мерино (Жерар Морено, 81).
Предупреждения: Эльведи, Эмболо, Фройлер.
Удаление: Эльведи, 79.