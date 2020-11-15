Лига наций

Наставник сборной Португалии поделился впечатлениями от минимального поражения в игре против Франции.

Пятый тур Лиги наций УЕФА для действующих обладателей данного трофея и чемпионов Европы ознаменовался домашним поединком против чемпионов мира, в котором "европейские селесао" минимально уступили в результате единственного точного удара от Нголо Канте на 53-й минуте (0:1).

Португалия — Франция 0:1 Видео гола и обзор матча

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш в послематчевом интервью рассказал о досадном поражении, которое стоило его команде возможной защиты титула. Его слова приводит французское издание L’Équipe.

"Франция была лучше в первой половине. Она сделала то, что мы хотели показать со своей стороны, — начал свой ответ главный тренер, — Мы хотели не оставлять ей пространства, не позволять ей играть. Мы знаем, что это команда, которая способна в любой момент обрушиться на наши ворота".

"Нам не удалось сделать это за десять стартовых минут, после чего у нас было много проблем. Мы отступили, и Франция воспользовалась этим. Размещение Комана всегда справа было, возможно, одной из первых причин наших трудностей. Это помешало Геррейру иметь аналогичное влияние на игру".

"Если мы не могли перейти на один вектор атаки, мы должны были переключиться на другой. Сделать это у нас не получилось, в отличие от матча в Париже. Франция была лучше. Завершить первый тайм при счете 0:0 было для нее не полностью справедливо. Мы неплохо начали второй тайм, но пропустили. Только тогда команда стала свободнее в своих действиях. У нас было три или четыре момента. Но, в целом, Франция заслуживала победы больше", — резюмировал наставник.

В своем последнем матче группового этапа, который уже не будет иметь никакого турнирного веса, сборная Португалии сыграет гостевой поединок против Хорватии. Встреча пройдет во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.