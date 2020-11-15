Лига наций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Франция обыграла Португалию в поединке пятого тура группового этапа Лиги наций с минимальным счетом и вышла в финальный турнир.

Единственный гол в поединке забил Нголо Канте в дебюте второй половины игры.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:

Португалия — Франция 0:1

Гол: Канте, 53

Португалия: Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Геррейру — Перейра (Оливейра, 84), Карвальо (Жота, 56) — Фернандеш (Моутиньо, 71) — Фелиш (Паулиньо, 84), Роналду, Б. Силва (Тринкан, 71)

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Погба, Канте, Рабио — Гризманн — Мартиаль (Жиру, 78), Коман (Тюрам, 59)

Предупреждения: Перейра — Льорис, Канте, Эрнандес