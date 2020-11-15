Лига наций

Нападающий сборной Украины поделился впечатлениями от ответного матча Лиги наций УЕФА против Германии.

В пятом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины проводила поединок второго круга против Германии на ее поле. Игра в Лейпциге завершилась для подопечных Андрея Шевченко не самым удачным образом (поражение 1:3), хотя по ходу поединка моментов у "сине-желтых" для взятия чужих ворот было достаточно. Об этом, а также о своем общем впечатлении от игры рассказал в интервью передаче "Головна команда" нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

"Забивать — это моя работа. Только так я могу удержать свое место в сборной. Нужно хорошо работать в клубе и в сборной, а также быть к себе требовательным", — поделился эмоциями от своего забитого мяча на 12-й минуте Яремчук.

Германия — Украина 3:1 Видео голов и обзор матча

"В матче с Польшей у нас было много моментов. С Германией также много моментов. С одной стороны, это радует, а с другой — есть проблемы с реализацией. Считаю, что против таких хороших команд создать много моментов — довольно неплохо", — резюмировал представитель бельгийского Гента.

В последнем матче на групповом этапе Лиги Европы УЕФА текущего сезона сборная Украины будет на выезде противостоять Швейцарии. Наша команда опережает "Нати" на три балла, но должна смотреть в сторону любого исхода, кроме поражения. Напомним, что Швейцария в параллельном поединке пятого тура упустила победу над Испанией (1:1) лишь на последних минутах.