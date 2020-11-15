Лига наций

Голкипер сборной Швейцарии поделился впечатлением от игры против Испании, в которой ему удалось отразить сразу два удара с пенальти от капитана соперников.

Сборная Швейцарии, соперник команды Андрея Шевченко по квартету 1 в дивизионе А Лиги наций УЕФА, в матче пятого тура в домашних условиях принимала Испанию — лидера группы на момент начала ноябрьского сбора.

Хозяева сумели открыть счет уже в первом тайме, реализовав одну из своих контратак благодаря успешному завершению Фройлера прострела с правого фланга от Эмболо на 26-й минуте. Подопечные Владимира Петковича удерживали преимущество вплоть до конца основного времени, однако выход на замену Херарда Морено сумел помочь команде Луиса Энрике избежать поражения (1:1).

Швейцария — Испания 1:1 Видео голов и обзор матча

При этом, главным героем вечера для "Нати" можно смело назвать голкипера Яна Зоммера, которому удалось отразить сразу два пенальти от Серхио Рамоса, каждый из которых капитан испанской сборной решил пробивать низом в левый угол.

Вратарь Швейцарии в послематчевом интервью официальному сайту УЕФА рассказал о своих эмоциях относительно данного эпизода, а также поделился определенными секретами подготовки к ударам от именитого центрального защитника.

"Сумасшедший вечер, — начал свой ответ вратарь, — Думаю, сегодня у нас многое получалось. Хотя во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против Испании. Напряжение было велико, нас заперли на своей половине, но мы сыграли в обороне компактно и старались контратаковать. В целом мы справились, чем очень гордимся".

"Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, так что к его пенальти готовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге для меня все сложилось хорошо. Мы рады, что не пострадали из-за двух злополучных 11-метровых".

"Жаль, что не взяли три очка, но тем не менее для нас это хороший вечер, есть чем насладиться", — подвел итог поединка Зоммер.

В последнем матче группового этапа сборная Швейцарии будет бороться с командой Украины за право остаться в "элитном" дивизионе Лиги наций УЕФА на следующий розыгрыш. Поединок состоится в Люцерне во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.