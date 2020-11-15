Хавбек сборной отреагировал на критику в свой адрес.
Александр Зинченко, getty images
15 ноября 2020, 14:26
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко гневно ответил на критику, которая посыпалась в его адрес после поединка Лиги наций против Германии (1:3).
"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.
К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.
Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", – написал Зинченко в своем Instagram.
Ранее о причинах поражения украинской команды в поединке против немцев рассказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.