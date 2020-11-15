Лига наций

Главный тренер сборной Украины дал комментарий после игры с Германией.

В рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде уступила Германии со счетом 1:3.

Андрей Шевченко считает, что его подопечные сыграли достойно, но посетовал на отсутствие глубины состава.

"Нам не хватило реализации моментов. Все-таки я думаю, что команда создала достаточно шансов, чтобы выровнять игру. Второе — у нас не хватало скамейки, чтобы конкурировать с такой командой как сборная Германии. У нас не было возможности поставить оптимальный состав и мы не могли сделать замены, которые могли усилить игру.

Сделали замены, но счет был уже 3:1 и мы решили дать игроками отдохнуть. У Зинченко была травма, у Малиновского была травма, и они уже "на жилах" доигрывали матч. Усиления не было, но я все равно доволен командой, считаю, что сыграли хорошо сегодня. Создавали моменты, не отказывались от принципов своей игры, но не хватило немножко реализации.

Сборная Украины провела первый и второй матчи довольно таки убедительно. Учитывая ситуацию, с которой столкнулись... У нас были ограниченные возможности, многие игроки не смогли принять участие в матче. Мы обязаны были обороняться, но когда имели мяч, пытались маневрировать, имели интересные комбинации, меняли диапазон наших действий. И я считаю, что за счет этого мы создали очень много проблем немцам. Посмотрим, что скажет главный тренер Германии. Поздравляю их, они победили заслуженно, но я думаю, что Украина создала им проблемы и головные боли сегодня".

"Если вы посмотрите на линию обороны, вы поймете, какая у нас молодая команда подходит. У нас правый защитник, который до этого играл в молодежке. Центральный защитник тоже. Мы сегодня в поиске и,, несмотря на то,, что играем с хорошими командами, все равно идем на риск. Для того, чтобы требовать с молодых игроков результат, нужно дать им немного окрепнуть.

Мораес? Если вспомним первую игру со Швейцарией, он принес нам очень большую пользу. Футболисты атаки, играя на команду, тоже приносят пользу. Я смотрю на футболиста и понимаю, что если он готов конкурировать на этом уровне, я его с легкостью вызову. На данный момент мы постоянно в поиске, смотрим. Это процесс конкуренции, он будет всегда в команде. Будут играть футболисты, которые выиграют конкуренцию", — сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

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