Лига наций

Форвард сборной Украины высказался о поражении от Германии в матче Лиги наций (1:3).

Сборная Украины уступила Германии в выездном поединке пятого тура элитного дивизиона Лиги наций со счетом 1:3. Нападающий "желто-синих" Жуниор Мораес поделился эмоциями от результата минувшего матча.

"Вчера вечером мы очень хорошо поработали против одной из лучших национальных команд в мире, к сожалению, не смогли победить".

"Давайте с нетерпением ждать следующий вызов против Швейцарии", — написал Мораес в своем Instagram.

Напомним, поединок последнего тура группового этапа Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Следить за событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua. На нашем сайте также доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.