Лига наций

Хавбек прокомментировал выступления своей команды.

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте, который забил решающий гол в игре против Португалии, прокомментировал совместную игру с хавбеком Полем Погба.

"Погба был травмирован какое-то время, и мы давно не играли вместе. Мы помним чемпионат мира, который мы провели вместе. Играть с Полем — одно удовольствие.

На поле мы чувствовали себя прекрасно. Я доволен игрой и выступлениями команды. Мы были на том уровне, на котором должны были быть. От нас многого ждут. Мы чемпионы мира, и чемпионат Европы станет еще одним испытанием, но мы уверены, что мы отличная команда", — сказал Канте в интервью телеканалу TF1 Telefoot.

Ранее свое мнение о матче против португальцев высказал главный тренер французов Дидье Дешам.