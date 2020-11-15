Лига наций

Менеджер подвел итог матчу в Лиге наций.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал свою оценку поединку Лиги наций, в котором его команда обыграла Португалию (1:0).

"Приятно видеть игроков, которые выходят и побеждают. Эта победа заслужена. Мы достигли нашей цели, мы хотели финишировать первыми. Что бы ни случилось в последней игре, мы останемся первыми. Приятно достигать целей, я очень горжусь игроками.

Это не всегда легко, особенно в эти сложные времена. У некоторых клубные ситуации не самые лучшие. Но когда футболисты встречаются на поле, они все еще сохраняют дух соревнования, и они доказали, что сборная Франции по-прежнему остается отличной командой", — сказал Дешам TF1.

Вашему вниманию предлагается видео гола и обзор матча между португальцами и французами.