Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Нидерланды уверенной победой отправили Боснию и Герцеговину в дивизион B в поединке пятого тура группового этап Лиги наций.
Обзор матча:
Нидерланды — Босния и Герцеговина 3:1
Голы: Вейналдум, 6, 13, Депай, 55 — Превляк, 63
Нидерланды: Крул — Думфрис (Хатебур, 64), де Врей, Блинд, Вейндал (ван Анхолт, 79) — Клаассен, Вейналдум (ван де Беек, 65), Ф. де Йонг — Бергхейс (Стенгс, 89), Л. де Йонг, Депай (Промес, 79).
Босния и Герцеговина: Шехич — Ципетич, Хаджикадунич, Саничанин, Колашинац — Симирот, Пьянич (Зилькич, 89), Крунич (Рахманович, 78) — Вишча (Татар, 78), Ходжич (Превляк, 60), Гояк (Данилович, 60).
Предупреждения: Клаассен — Тодорович, Саничанин.