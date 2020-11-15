Лига наций

Подопечные Шенола Гюнеша обыграли россиян в матче Лиги наций.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги наций дивизиона B сборная Турции нанесла России поражение со счетом 3:2, ставшее для команды Станислава Черчесова первым в текущем розыгрыше турнира.

Интересно, что для турецкой национальной команды эта победа над сборной России стала весьма долгожданной и также первой как в Лиге наций нынешнего сезона, так и в 2020 году.

До встречи с Россией подопечные Шенола Гюнеша имели одно поражение и серию из пяти ничьих, если учитывать и товарищеские поединки, а последняя их победа над Андоррой была датирована 11 ноября 2019 года.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор поединка Турция — Россия вы можете на Football.ua.