Лига наций

Судьба поединка в руках УЕФА.

Официальный сайт УАФ сообщает, что УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения поединка сегодня, 17 ноября.

Далее аргументация от УЕФА: "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться".

Пресс-служба УАФ отмечает, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.

Таким образом, решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Ранее сообщалось, что исход матча Швейцария — Украина могут опередить при помощи жребия.