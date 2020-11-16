Лига наций

Football.ua собрал воедино комментарии участников поединка пятого тура Лиги наций.

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА в группе 1 дивизиона А встречались сборные Италии и Польши — одни из фаворитов в борьбе за выход в плей-офф от данного квартета. Подопечные Роберто Манчини, без присутствия главного тренера в технической зоне из-за заболевания последнего коронавирусом COVID-19, сумели одержать уверенную победу (2:0) над прямым конкурентом, который завершал игру в численном меньшинстве.

Италия — Польша 2:0 Видео голов и обзор матча

На тренерской скамье "Скуадры Адзурры" в этот вечер находился помощник Манчини Альберико Эвани, который прокомментировал успех своей команды, добытый в условиях отсутствия 21 футболиста, которые накануне заразились коронавирусом COVID-19: "Это наша культура — в трудные моменты итальянцы стараются изо всех сил и становятся более сплоченными. Это то, о чем я попросил своих ребят перед игрой, и они показали выдающийся футбол", — приводит слова наставника RAI Sport.

"Мы придерживаемся атакующих принципов футбола, и Роберто работал над ними два года. Если вы придерживаетесь этого, в долгосрочной перспективе вы будете вознаграждены, — считает Эвани, — Я говорил с ним в перерыве, он сказал, что мы заслужили еще несколько голов, поэтому нам нужно быть немного более эффективнее впереди, но в целом игрой был доволен".

Тяжелая кадровая ситуация обусловила появление в стартовом составе Италии малоопытных в международных баталиях Алессандро Бастони и Мануэля Локателли, которые провели свою вторую и пятую игру за национальную команду соответственно. "У нас есть молодые игроки, которые растут, набираются опыта и показывают, что могут играть как ветераны", — сказал по этому поводу временный наставник итальянцев.

"Мы последовательно смотрим в сторону только предстоящей игры, с Польшей мы должны были побеждать, мы добились этого, несмотря на все трудности. Теперь мы хотим восстановить немного энергии и завершить групповой этап на максимально возможной ноте", — сделал заключение наставник.

Тренер сборной Польши Ежи Бржечек заявил, что соперники "заслужили победу": "Первый тайм в нашем исполнении был очень плохим, мы не выполнили поставленные задачи и не оказывали достаточного прессинга. Некоторые из наших молодых игроков не играли на том уровне, которого мы хотели, но в последнее время они сыграли много матчей. Вторая половина была немного лучше, но это был не наш день".

У сборной Польши не было ни одного удара в створ, а также угловых в этом матче. При этом, мяч находился в ногах у гостей всего 40% от общего игрового времени.

"Италия заслужила эту победу и сыграла творчески. Первые 45 минут были решающими, и мы не смогли достичь ни одной из поставленных задач. Все пошло немного лучше, когда я выпустил на замену несколько более опытных игроков, но красная карточка Яна Гуральского выбила нас из колеи".

Польша была лидером в группе Лиги наций перед этой игрой, но теперь занимает третье место с семью очками, уступая Нидерландам (8 баллов) и Италии (9).

Автор единственной голевой передачи в этом матче нападающий неаполитанского Наполи Лоренцо Инсинье считает, что "сегодня вечером мы показали отличную игру и полностью заслужили победу".

"У нас есть качество исполнения и мы грамотно играем в пас. Тренер поставил нам условие достижения успеха, и мы прекрасно справились со своей задачей. Если мы посмотрим на различные матчи, то они могли бы иметь гораздо больше голов с нашей стороны, а следовательно — более высокие результаты. Я счастлив, даже когда не забиваю голы, если помогаю своим товарищам по команде побеждать. Теперь мы должны насладиться этой победой и как можно лучше подготовиться к среде (матч против Боснии и Герцеговины — ред.)".

На счету форварда Италии Андреа Белотти в этом матче был заработанный пенальти в первом тайме за фол со стороны Гжегоша Крыховяка. "Чем больше дней проходило на сборах, тем больше игроков покидало лагерь, но мы говорили себе, что должны быть еще более сплоченными, преодолевая эти препятствия, — рассуждает нападающий, — Это было отличное выступление. Сегодня вечером мы доказали, что превосходим Польшу во всех отношениях. Мы как семья, поэтому возвращение сюда — это как объятия отца для сына. Вот что мы все чувствуем, когда прибываем на международный сбор, нам просто нужно смотреть друг другу в глаза, чтобы понять, что мы делаем.

Мы посвящаем эту победу тренеру, а также всем остальным, кто в данный момент занимается самоизоляцией. Мы слышали от него (Роберто Манчини — ред.) сообщения перед игрой, знали, как ему грустно, что его не было здесь, так что победа посвящается ему".

Италия сыграла в этом матче в обороне на "ноль", поэтому слова защитника Франческо Ачерби после игры также будут иметь смысл: "Вся команда участвует в обороне. Мы постоянно общаемся между собой, играем как команда, и это дает результат".

"Вы должны быть готовы к неожиданным событиям. Все, что мы можем сделать, это сосредоточиться на том, чтобы делать все возможное и показывать результат, независимо от того, кто может играть", — считает представитель римского Лацио.

С точки зрения своей позиции оборонительного плана Ачерби оценил также и игру команды в атаке: "Мы действительно создаем много возможностей для забитых мячей, и это действительно помогло нам сегодня увеличить счет до 2:0. Это очень хорошо, потому что в противном случае игры становятся открытыми, а случиться может все что угодно. Особенно, когда играешь против соперника с отличным нападающим (речь о Роберте Левандовски, который не был заметен на поле в этот вечер — ред.)"

Со стороны игроков сборной Польши комментарий журналистам дал только защитник Сампдории Бартош Берешински: "Это была наша худшая игра за долгое время. Я не могу найти даже одного положительного момента в нашем выступлении. Мы играли так, как хотели, чтобы мы играли итальянцы. Теперь у нас есть три дня, чтобы перезагрузиться и вернуться к работе", — подвел итог неудаче своей команды футболист.

В последнем туре Лиги наций УЕФА будет решена судьба путевки в плей-офф от первого квартета. Наиболее выгодная позиция в данном контексте у Италии, которой в среду, 18 ноября, предстоит встретиться в гостях с досрочно оформившей понижение в классе Боснией и Герцеговиной, а параллельным курсом Польша в домашних условиях постарается обыграть Нидерланды.