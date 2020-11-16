Лига наций

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.

В рамках шестого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Испании дома примет сборную Германии.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — сборная Швейцарии. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,55.

Ничью эксперты оценили в коэффициент 3,50. Если вы верите, что победит Германия, то на этот исход коэффициент 2,80.

На то, что счет откроют уже в первом тайме коэффициент 1,38 (нет — 3,05).

Напомним, матч Испания — Германия состоится 17-го ноября в Севилье, на Олимпийском стадионе. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями игры вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.