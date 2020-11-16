Лига наций

Полузащитник сборной Украины поделился эмоциями от игры против Германии и рассказал о подготовке к матчу против Швейцарии.

Сборная Украины продолжает вести подготовку к наиболее ответственному матчу всего группового этапа нашего дебютного сезона в "элитном" дивизионе Лиги наций УЕФА против Швейцарии.

Во время вчерашнего утреннего занятия журналисты сумели пообщаться с защитником "сине-желтых" Эдуардом Соболем и полузащитником Русланом Малиновским в рамках передачи "Дневники сборной" на Youtube-канале УАФ.

"Андрей Николаевич сказал, что через такие игры (как против Германии — ред.) мы должны расти. Сказал, что у нас много ребят молодых, которые только дебютировали недавно", — поделился подробностями разговора с наставником сборной Руслан Малиновский.

Вторым спикером выступал Эдуард Соболь, который отметил, что игра против Германии была успешной для нашей команды с точки зрения исполнения, однако результат (поражение 1:3) оставил желать лучшего: "Провели хорошую игру. Должны забрать от нее положительные моменты и эмоции, и все перенести на следующую. Проигрывать всегда не приятно. Но и положительные моменты есть, потому что провели действительно хорошую игру. Выглядели очень хорошо на поле. Естественно, допускали ошибки, но в целом смотрелись хорошо. Конечно, есть над чем работать на поле и затем конкурировать с такими сборными, как Германия."

Поддержал мнение партнера по команде и Малиновский: "Я хочу сказать, что предыдущие игры были хорошими. Я думаю, в дальнейшем они нам только помогут. Я считаю, что в этом матче у нас были шансы зацепиться за очки, но, можно сказать, что не повезло. Можно сказать, что соперники тоже нас изучили, не давали много пространства".

"Мы должны смотреть в будущее – у нас чемпионат Европы и есть задача остаться в дивизионе А. Поэтому у нас есть еще одна игра, к которой мы должны готовиться", — расставил акценты перед предстоящей игрой Руслан.

К сожалению, Эдуард Соболь не будет принимать участия в матче против Швейцарии — у игрока, как и еще двух членов нашей делегации был обнаружен коронавирус COVID-19.

Судьба поединка Швейцария — Украина остается покрыта тайной, ведь и у соперников есть заболевшие футболисты. Изначально, игра был запланирована на вторник, 17 ноября. Начало в 21:45.