Лига наций

Сборная Украины получила дополнительные данные после вчерашнего тестирования.

Накануне, вечером воскресенья, 15 ноября, игроки сборной Украины показали отрицательные результаты при глобальном тестировании на коронавирус COVID-19. Однако утром в понедельник, как сообщает УАФ, из лаборатории поступила дополнительная информация, которая ставит под угрозу возможность проведения командой Андрея Шевченко матча Лиги наций против Швейцарии.

Как оказалось, трое футболистов главной команды страны — голкипер Дмитрий Резник, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко — получили окончательные положительные результаты тестов, которые вчера имели статус условно отрицательных.

Данные футболисты были изолированы в своих номерах в отеле, а сборная Украины теперь будет ожидать решения органов местного самоуправления швейцарского города Люцерн относительно возможности проведения предстоящей встречи.

Напомним, что ранее трое игроков молодежной сборной пополнили обойму Шевченко перед предстоящей ответственной игрой.

Проблемы с подбором исполнителей есть и у наших соперников — у "Нати" осталось лишь 20 футболистов в обойме из-за COVID-19 и дисквалификаций.

Матч Швейцария — Украина запланирован на вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.