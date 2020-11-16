Лига наций

Наставник сборной Швейцарии высказался о следующем матче против Украины в Лиге наций.

Сборная Украины уже в скором времени проведет ключевой гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Швейцарии. Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Если мы вылетим, нам будет куда проще, но лично мне нравится играть против сильнейших, а потому надо сохранять место в Лиге А. Хотим продолжить показывать амбициозный интересный футбол, пускай даже иногда приходится отступать от своих принципов и играть более оборонительно, как это было в субботу против Испании".

"Сборная Украины действует очень компактно и крайне эффективно использует свои моменты. Мы в этом году не выиграли еще ни одного матча и хотим сделать это во вторник. Швейцария заслужила этот решающий поединок своей игрой против испанцев и немцев. Да и в первом матче против Украины мы могли рассчитывать на большее", — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок Швейцария — Украина изначально планировалось провести во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, однако в стане "желто-синих" выявили три новых случая заражения коронавирусом. Украинцы прошли очередное тестирование на Covid-19, результаты которого пока еще неизвестны.