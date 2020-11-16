Лига наций

Украинский хавбек высказался о следующем поединке Лиги наций со сборной Швейцарии.

Сборная Украины уже в скором времени проведет ключевой гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Швейцарии.

Полузащитник украинской команды Игорь Харатин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы каждый день сдаем тесты. Поэтому каждый день и ждем результаты. Надеюсь, завтра все будут здоровы и этим составом будем играть", — заявил Харатин в программе Футбол NEWS.

Напомним, поединок Швейцария — Украина изначально планировалось провести во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, однако в стане "желто-синих" выявили три новых случая заражения коронавирусом.

Украинцы прошли очередное тестирование на Covid-19, результаты которого пока еще неизвестны.