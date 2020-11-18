Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

В заключительном поединке группового этапа Лиги наций элитного дивизиона сборная Испании сошлась в противостоянии с Германии за право занять первую строчку и пройти в раунд плей-офф турнира.

Между командами ожидалась ожесточенная и конкурентная игра, однако подопечных Йоахима Лева ожидал тотальный провал. Испанская сборная разгромила немцев, отправив в их ворота шесть безответных мячей.

Испания - Германия 6:0

Голы: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родри, 38, Оярсабаль, 89

Испания: Симон — Роберто, Рамос (Гарсия, 43), П. Торрес, Гайя — Родри, Каналес (Руис, 12) — Ольмо (Асенсио, 73), Коке, Ф. Торрес (Оярсабаль, 73) — Мората (Морено, 73)

Германия: Нойер — Гинтер, Зюле (Та, 46), Кох, Макс — Горецка (Нойхаус, 61), Гюндоган, Кроос — Сане (Вальдшмидт, 61), Гнабри, Вернер (Хенрихс, 76)

Предупреждения: Кох, Та