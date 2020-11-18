Лига наций

Завершились первые матчи сегодняшнего игрового дня.

Албания и Беларусь в очном поединке решали, кто же отправится в Лигу B. Белорусам для успеха нужно было не проиграть, но остановить албанцев в этот вечер не удалось — 3:2.

Албания — Беларусь 3:2

Голы: Чикалешши, 20, 27 (с пенальти), Манаж — Скавыш, 35, Эбонг, 80

В параллельном матче Литва и Казахстан решали, кто останется в текущей Лиге, а кто понизится в классе. Казахстану нужно было только побеждать, но команда и вовсе проиграла — 1:2. Теперь казахи сыграют в плей-офф за понижения. Такую же участь ждет Кипр и Эстонию.

Казахстан — Литва 1:2

Голы: Аймбетов, 38 — Воробйовас, 40, Новиковас, 90+4

В эти минуты продолжаются другие матчи Лиги C.