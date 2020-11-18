Полузащитник Вест Хэма Деклайн Райс отметился первым точным ударом в составе сборной "трех львов".
Деклайн Райс, getty images
18 ноября 2020, 22:36
В эти минуты сборная Англии проводит поединок Лиги наций против Исландии. Счет после первого тайма 2:0 в пользу англичан.
На 20-й минуте встречи счет в игре открыл Деклайн Райс, а спустя четыре минуты преимущество команды Гарета Саутгейта удвоил Мейсон Маунт.
Для 21-летнего Райса этот гол стал дебютным в составе сборной Англии.
Отметим, что для обеих команд этот поединок ничего не решает с турнирной точки зрения.
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