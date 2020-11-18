Лига наций

Полузащитник Шахтера Манор Соломон открыл счет своим голам в сборной.

В эти минуты Израиль противостоит Шотландии в рамках Лиги Наций. Счет 1:0 в пользу израильтян.

Голом отметился Манор Соломон, выступающий за донецкий Шахтер. Это первый гол израильтянина за свою национальную команду в 14 матчах.

Отметим, что для Израиля этот матч не имеет турнирного значения, тогда как Шотландия в случае потери очков не выйдет в Лигу A.

Ранее Соломон рассказал, как за ним охотился Манчестер Сити.