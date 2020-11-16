Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Бельгии в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций с комфортным счетом обыграла Англию.
Хозяева отметились двумя голами в первой половине игры усилиями Тилеманса и Мертенса.
Обзор матча:
Бельгия - Англия 2:0
Голы: Тилеманс, 10, Мертенс, 24
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар — Мертенс (Прат, 83), Де Брюйне — Лукаку
Англия: Пикфорд — Уокер, Дайер, Мингс — Триппьер (Санчо, 70), Райс, Дж. Хендерсон (Уинкс, 46), Чилвелл (Сака, 38) — Маунт (Калверт-Льюин, 69), Грилиш — Кейн
Предупреждения: Витсель, Альдервейрельд, Менье