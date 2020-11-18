Лига наций

Завершились очередные матчи турнира.

Сборная Чехии в заключительном туре Лиги наций обыграла Словакию и обеспечила себе первое место в группе, тем самым проход в Лигу А.

На 17-й минуте Соучек открыл счет, а на 55-й удвоил преимущество хозяев Ондрашек.

Словакия, таким образом, понизилась в Лигу С.

Чехия - Словакия 2:0

Голы: Соучек, 17, Ондрашек, 55

Израиль в домашнем матче сумел переиграть Шотландию и остался в Лиге В. Единственным голом в матче отметился Манор Соломон на 44-й минуте игры.

Израиль - Шотландия 1:0

Гол: Соломон, 44