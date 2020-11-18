Завершились очередные матчи турнира.
Чехия - Словакия, Getty Images
18 ноября 2020, 23:42
Сборная Чехии в заключительном туре Лиги наций обыграла Словакию и обеспечила себе первое место в группе, тем самым проход в Лигу А.
На 17-й минуте Соучек открыл счет, а на 55-й удвоил преимущество хозяев Ондрашек.
Словакия, таким образом, понизилась в Лигу С.
Чехия - Словакия 2:0
Голы: Соучек, 17, Ондрашек, 55
Израиль в домашнем матче сумел переиграть Шотландию и остался в Лиге В. Единственным голом в матче отметился Манор Соломон на 44-й минуте игры.
Израиль - Шотландия 1:0
Гол: Соломон, 44