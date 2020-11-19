Лига наций

Стало известно, где состоится финал четырех Лиги наций.

Завершился основной этап Лиги наций и все команды заняли свои места. В финал четырех вышли Италия, Франция, Бельгия и Испания. Именно эти команды поспорят за победу в турнире.

Финальный турнир состоится в октябре 2021 года и пройдет в Италии.

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря.

Отметим, что у турнира будет новый победитель, ведь триумфатором первой в истории Лиги наций стала Португалия.