Завершился основной этап Лиги наций и все команды заняли свои места.
twitter.com/chiellini
19 ноября 2020, 00:34
Формат Лиги наций таков, что за победу в сезоне поспорят четыре лучшие команды каждой из групп Лиги А.
Этими коллективами стали Италия, Франция, Бельгия и Испания.
Жеребьевка решающей стадии состоится третьего декабря. Финал запланирован на десятое октября 2021 года.
Таким образом, у этого турнира будет новый победитель, ведь триумфатором первой в истории Лиги Наций стала Португалия.
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