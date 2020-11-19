Лига наций

Завершился основной этап Лиги наций и все команды заняли свои места.

Формат Лиги наций таков, что за победу в сезоне поспорят четыре лучшие команды каждой из групп Лиги А.

Этими коллективами стали Италия, Франция, Бельгия и Испания.

Жеребьевка решающей стадии состоится третьего декабря. Финал запланирован на десятое октября 2021 года.

Таким образом, у этого турнира будет новый победитель, ведь триумфатором первой в истории Лиги Наций стала Португалия.

Football.ua запустил приложение на Android. Скачивайте его в Google Play.