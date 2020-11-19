Лига наций

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал свой первый гол за национальную команду.

Душан Влахович помог сборной Сербии сохранить прописку в Лиге В и очень рад этому.

"Я всегда мечтал об этом моменте, – цитирует Football Italia форварда Фиорентины. – Мне было все равно, начать матч в стартовом составе или выйти на замену. Главное — забить и принести пользу команде".

В заключительном туре группового раунда Сербия разгромила Россию, не пустила соперника в Лигу А и сберегла за собой место в Лиге В.

Влахович вышел на замену на 31-й минуте и спустя 10 минут довел счет до крупного.