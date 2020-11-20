Лига наций

Александр Глывинский рассказал о том, насколько ответственно повел себя полузащитник сборной Украины при подозрении на заражение COVID-19.

В интервью журналистке Светлане Лободе, которое она провела с помощью своего аккаунта в Instagram, пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский о высокой степени ответственности полузащитника Руслана Малиновского при возникновении у футболиста подозрений на заражение коронавирусом COVID-19.

"Тесты, которые делала команда за день до матча со Швейцарией, показали положительный результат у Руслана Малиновского. Но еще раньше вечером он сказал врачу, что он нехорошо себя чувствует, у него поднялась температура. В целом, ответственно отнесся, поговорил с врачом. Он не пошел на ужин. Сразу после приезда в отель из аэропорта он позвал врача. Ему померили температуру, она была повышенной. Он остался в номере. Он очень ответственно себя повел", — сделал заявление Глывинский.

Однако подобная ситуация с явными симптомами, по заявлению пресс-атташе, была отмечена только у представителя бергамаской Аталанты: "Такие симптомы были только у Руслана. Когда приехали брать тесты, решили, что команда зайдет в автобус, а только потом Руслан выйдет из комнаты сдавать тест, чтобы не было угрозы. Делали все таким образом, чтобы никто никого не заразил, чтобы минимизировать риски и контакты".

"Как показала практика, ребята сдали негативные тесты, только у Малиновского был положительный. Так что мы убеждены, что матч надо было проводить", — резюмировал представитель национальной команды нашей страны.

Напомним, что у трех футболистов сборной Украины накануне матча против Швейцарии был обнаружен коронавирус COVID-19, что запустило цепочку непредвиденных событий, которые привели к отмене поединка шестого тура Лиги наций УЕФА.

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