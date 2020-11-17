Лига наций

Сборная Украины несет очередные кадровые потери перед решающим матчем.

Сборная Украины в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА должна провести матч против сборной Швейцарии. В этом матче решится, останутся ли "сине-желтые" в элитном дивизионе Лиги наций или же уступят свое место швейцарцам.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в решающем матче нашей сборной точно не поможет ключевой игрок — Руслан Малиновский. Хавбек Аталанты заразился коронавирусом и теперь изолирован ото всех.

Также положительные тесты сдали Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой, но их ситуация уточняется, ведь все трое совсем недавно переболели коронавирусом и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент.

УЕФА, учитывая этот факт, допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти Швейцарии запрещают участие игроков в командных событиях. Вопрос возможного их участия в матче остается в плоскости переговоров УЕФА и местных властей кантона Люцерн. На утреннюю тренировку команда отправилась без них.

Более того, в эти минуты проходит матчевое совещание. УЕФА надеется, что матч состоится, но все зависит от решения местных властей.

Ранее из-за коронавируса наша сборная потеряла Виктора Цыганкова, Александра Караваева, Виктора Коваленко, Эдуарда Соболя, Андрея Ярмоленко, Сергея Сидорчука, Владислава Супрягу, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Николая Шапаренко, Евгения Макаренко, Владимира Шепелева и Дмитрия Резника.

Сборная Украины должна провести гостевую игру со Швейцарией в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.