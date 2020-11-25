Лига наций

Специалист дал свой комментарий о решении УЕФА.

Секретарь Федерации футбола Швейцарии Роберт Брайтер прокомментировал решение УЕФА присудить сборной Украине техническое поражение (3:0).

"Мы приняли решение к сведению. Учитывая конкретный момент, перед началом Лиги наций УЕФА установил обязательные правила. Они были переданы всем ассоциациям в августе, и сегодняшнее решение основано на этих правилах".

"Конечно, мы бы хотели получить эти три очка на поле. Мы были бы готовы к игре. Теперь УЕФА принял решение, и мы рады, что сборная Швейцарии и дальше сможет играть в Лиге А", — цитирует Брайтера официальный сайт федерации футбола Швейцарии.

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