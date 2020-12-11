Лига наций

УАФ попытается добиться отмены решения УЕФА по поводу судьбы матча Лиги наций против Швейцарии.

Украинская ассоциация футбола подала официальное заявление в Спортивный арбитражный суд Лозанны с целью оспорить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии. Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, кто будет будет отстаиваться интересы "желто-синих" в продолжении этой кабинетной войны.

"Как и обещал президент УАФ Андрей Павелко, ассоциация действительно подала протест на решение по поводу технического поражения от сборной Швейцарии. Та информация, которая есть сегодня, ситуация выглядит обнадеживающе. Никогда неизвестно, чем закончится эта история. Одно дело — подать заявку на протест, чтобы потом не "зафукали", что, мол, не боролись за сборную в судах. Другой вопрос: какую базу под это готовить?"

"Сейчас невозможно озвучить всю информацию, которая готовится ассоциацией. Не все можно говорить. Скажу только, что ассоциация четко видит возможность выиграть это дело. Команда, которая собирается воевать за отмену решения УЕФА, очень сильная и мощная. Она уже имеет опыт борьбы не только в лозаннском арбитражном суде, но и опыт сотрудничества с УАФ. Именно эти юристы выиграли "дело Мораеса". Тогда стоял вопрос о техпоражении сборной Украины. Это юристы из Испании и Швейцарии".

"Подача документов пошла по ускоренной процедуре, то есть дело будет рассматриваться в сжатые сроки. Можно ожидать, что дело будет рассмотрено во второй половине января".

"Мы знаем, что есть интересный прецедент в Лиге Европы — матч Вильярреал — Карабах не состоялся. Очень мало информации вокруг этой игры. Из азербайджанских СМИ известно, что в команде не оказалось 13-ти игроков. Коронавирус скосил команду, когда она приехала в Испанию. В испанских СМИ даже это толком не сообщается. Сообщается лишь, что УЕФА в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Очень любопытно, как этот кейс будет рассмотрен и какое решение будет принято", — заявил Денисов в программе "Денисов Time".

Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола уверенны в фундаментальном основании пересмотра дела по матчу Швейцария — Украина в CAS.